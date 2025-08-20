Güçlü dolar gümüşü aşağı çekiyor

Gümüş fiyatları ons başına 37 dolara doğru gerileyerek, doların önemli Federal Rezerv gelişmeleri öncesinde güçlenmesiyle iki haftadan uzun süredir en düşük seviyesini gördü. Yatırımcılar, 1993'ten bu yana ilk politika muhalefetinin yaşandığı Temmuz Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasını bekliyor.



Fed başkanları Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını değiştirmemek yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini destekleyerek komite içindeki bölünmeleri vurguladı. Ardından odak noktası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarına kayacak ve piyasalar faiz indirimi beklentilerini yumuşatmaya yönelik herhangi bir girişim olup olmadığını takip edecek.



Yatırımcılar şu anda Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor. Düşüş eğilimine ek olarak, devam eden Ukrayna barış müzakerelerine bağlı jeopolitik risklerin azalması ve küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, değerli metallere yönelik güvenli liman talebini daha da olumsuz etkiledi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 37.39 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 37.15 dolar, en yüksek de 37.43 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 37.17 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 49.20 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48.89 lira, en yüksek de 49.25 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48.19 liradan alıcı buluyor.