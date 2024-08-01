Güçlü dolar, Türk Lirası'nı nasıl etkiler? ABD'li banka değerlendirdi

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA) "Global Ekonomik Görünüm" başlıklı raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeler yaptı.



Raporda Türkiye, politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke olarak tanımladı. Türkiye'nin ortodoks politikalara doğru kaydığını vurgulayan BofA, gelişmekte olan piyasalar içinde çoğu küresel şoka karşı oldukça dirençli olabilecek kendine özgü bir hikaye yarattığını ifade etti.



POLİTİKA DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE'YE ETKİSİ



Yeni ekonomik program ile Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiği, enflasyonun gerilediği ve cari açığın sürdürülebilir seviyelere indiği kaydedildi.



Raporda ABD'nin korumacı polikalara kayması durumunda, Türkiye'nin diğer gelişen ülkelere kıyasla daha az etkileneceği kaydedildi.



BofA, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliği anlaşması olduğunu da vurguladı. Bu durumun bölgeden gelebilecek herhangi bir gümrük vergisi uygulamasını engelleyeceği aktarıldı.



GÜÇLÜ DOLAR DEĞERLENDİRMESİ



BofA, mevcut finansal istikrar programı kapsamında Türkiye'nin orta vadede doğrudan yabancı yatırım (DYY) almak için daha iyi bir konumda olacağını belirtti.



Raporda, "Güçlü bir dolar, Türk Lirası (TL) üzerinde baskı yaratabilir, ancak TCMB'nin mevcut döviz politikası ve yüksek rezerv birikimi göz önüne alındığında, bunu büyük bir risk olarak görmüyoruz" denildi.