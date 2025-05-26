Güçsüz dolar altına fırsat vermiyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları yatay seyrediyor. ABD ekonomisine yönelik endişelerin artması, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ateşkes olmaması, ABD’nin ek gümrük vergisi tarifelerinde ısrarcı olması gibi sebepler altın fiyatları üzerinde karışık seyre neden oluyor.



ABD Başkanı Donald Trump en son AB’den ABD’ye gelen mallara yüzde 50 ek gümrük vergisi koydu ve sonrasında 9 Temmuz 2025’e erteledi.



EURO, DOLAR KARŞISINDA DEĞERLENİYOR



Avrupa Birliği’nin para birimi euro, dolar karşısında güç kazanmaya başladı. Parite 1.14188’e kadar yükseliş gösterdi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3355 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3331 dolar, en yüksek de 3356 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3348 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4198 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4178 lira, en yüksek de 4210 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4199 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4180 liradan alınırken 4252 liradan satılıyor.