Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 27 Mart'taki olağan genel kurulda görevinden ayrılacak.



Güler Sabancı, 2004 yılında Sakıp Sabancı'dan sonra Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmişti.



Holding'den yapılan açıklamaya göre Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek.



YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BELLİ OLDU



Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek.



Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.



"SABANCI YENİ DÖNEME HAZIR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, topluluklarının, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve iş ahlakıyla yeni döneme hazır olduğunu belirtti.



Sabancı, başta Sakıp Sabancı olmak üzere Sabancı kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatı için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerini minnet ve şükranla andığını aktararak, şunları kaydetti:



"21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş, birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."



HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?



35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunan Hayri Çulhacı, Sabancı Holding'te Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etti.

