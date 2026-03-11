Gümrük Muhafaza ekipleri göz açtırmıyor. 17 milyar değerinde ürün yakalandı

Ticaret Bakanlığı yasa dışı ve kaçak ticaretin önlenmesi için operasyonlarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Gümrük Muhafaza ekipleri tütün, tütün mamulü, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine başta olmak üzere birçok kaçak eşyaya el konuluyor.

Bu doğrultuda Bakanlığa bağlı ekipler, geçen yıl araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürün grubunda toplam 98,5 milyar liralık kaçak eşyaya geçit vermedi.

Bakanlık verilerine göre 2026 yılının ilk iki ayında yaklaşık 17 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Aynı dönemde tütün mamullerine yönelik operasyonlarda toplam 28,2 milyon liralık 667 bin 579 paket ürün ele geçirildi.

Ekipler ülke genelinde yatptığı rutin kontrollerin yanında şüphe duyulan durumlarda vatandaşların ihbarıyla da harekete geçiyor.