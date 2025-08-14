Gümrük tarifeleri ABD'yi sarsacak mı?

JPMorgan, ABD'de uygulanan gümrük tarifelerinin hem ekonomik büyümede hem de enflasyonda belirgin etki yaratacağı uyarısında bulundu. Bankanın baş ABD ekonomisti Michael Feroli, tarifelerin GSYH'den 1 puan silebileceğini ve enflasyona yüzde 1-1,5 ekleyebileceğini belirterek, bu artışların bir kısmının şimdiden gerçekleştiğini söyledi.



Feroli, bu yılki tarife artışlarının "ABD'nin savaş sonrası dönemde gördüğü her şeyden çok ha büyük" olduğunu vurgularken, artan maliyetlerin ne kadarının tüketiciye yansıtılacağı konusunda belirsizliğe dikkat çekti.



JPMorgan, büyüme üzerindeki etkinin ağırlıklı olarak tüketim yoluyla hissedileceğini, bunun da yılın ikinci yarısında GSYH'de yüzde 1'e yakın bir düşüş yaratabileceğini öngörüyor. Diğer tahminler, tarifeler öncesi stokların tükenmeye başladığını, etkin tarife oranlarının yıl başındaki yüzde 3 seviyesinden yaklaşık yüzde 18'e yükseldiğini ve şirketlerin maliyetleri absorbe etme isteğinin azaldığını gösteriyor.



Enflasyonun kontrolden çıkması beklenmese de, ekonomistler aylık çekirdek fiyat artışlarının yüzde 0,3-yüzde 0,5 aralığında olacağını, bunun da Fed'in tercih ettiği göstergenin yüzde 3'lerin ortasına yükselmesine yol açabileceğini öngörüyor.

