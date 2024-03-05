Gümrüklerde 113,4 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 58 kilogram uyuşturucu, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82 bin 800 elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucunun 34 milyon 255 bin TL, kaçak sigaranın 21 milyon 145 bin TL, elektronik sigaranın ise 58 milyon TL değerinde olduğu belirlendi.



Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan kararlar doğrultusunda söz konusu eşyalara el konularak, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin