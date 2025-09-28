Gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçakçılığa darbe

Kaçakçılıkla mücadele sınır kapılarında ve gümrüklerde sürüyor.

Ticaret Bakanlığı; kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle, ekonomide kayıt dışılık ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek girişimlerin bertaraf edilmesi amaçlanıyor.



İSTANBUL HAVALİMANI BİRİNCİ SIRADA



Gümrüklerde kaçakçılığı önlemek amacıyla yılın 9 ayında 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 74 milyar 777 milyon 919 bin 962 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.



Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşanırken, ele geçirilen eşyaların değerinde yüzde 130 yükseliş görüldü.

UYUŞTURUCU MADDE EN FAZLA ELE GEÇİRİLEN ÜRÜN



Bu dönemde en fazla değerde kaçak eşyanın ele geçirildiği yerler, 31,7 milyar lirayla İstanbul Havalimanı, 11,6 milyar lirayla Gürbulak Gümrük Kapısı ve 4,1 milyar lirayla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu.

Bu operasyonlarda en fazla ele geçirilen kaçak ürün, uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.