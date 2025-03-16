Gümrükte 8,1 milyar lira ile rekor yakalama

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, 2025 yılının ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 63 artışla 8,1 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilo değerli maden ve 326 lüks araç ele geçirildiği belirtildi.



Canlı haycandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tıbbi malzemeye kadar birçok kaçak ürüne el konuldu.