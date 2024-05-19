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Gümüş 11 yılın zirvesinde (Gümüş fiyatları ne kadar?)

Ons gümüş fiyatı 2013'ten bu yana ilk kez 30 doları aşarak rekor kırdı.

Gümüş 11 yılın zirvesinde (Gümüş fiyatları ne kadar?)

Altından daha güçlü ve hızlı bir artış seyreden gümüş yüzde 2,4 artışla ons başına 30,437 doları aşarak 11 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

bu yıl yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.

Bir diğer önemli emtia olan altın ise, Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi. 

Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2.400 doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

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