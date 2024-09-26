Gümüş 12 yılın zirvesinde

ABD'de parasal gevşeme döngüsüne girilmesi ve son dönemde Çin'den üst üste gelen teşvik haberleri ile emtia piyasalarında her gün yeni bir hareketlilik görülüyor.



Altında yaşanan rekor serisinin ardından gümüş de yükselişe geçti.



Spot piyasada gümüşün onsu 32,50 doları aştı. Gümüşün onsu böylelikle 12 yılın en yüksek seviyesini test etti. 2011'de 50 dolarla gümüş fiyatlarında rekor kaydedilmişti.



Bu yıl gümüş tarafında yüzde 35'i aşan prim kaydedildi.

