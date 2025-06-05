Gümüş 13 yılın zirvesinde

Gümüş yatırımcıları uzun yıllardır beklediği yükselişi yakaladı. Gümüş fiyatları spot piyasa 35.80 dolara kadar yükseldi. Bu seviyeleri daha önce 2012 yılının Ekim ayında görmüştü.



Gümüşün gramı 45.1791 lirayla tarihi rekor kırdı. Gümüşteki günlük yükseliş yüzde 4 seviyelerinde.



TARİHİ REKORU 49.81 DOLAR



Gümüşün onsu 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolarla tarihi rekor kırmıştı. Böylece gümüş tarihi zirvesinden sadece yüzde 29.35 geride seyrediyor.