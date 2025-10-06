Gümüş 14.5 yılın zirvesinde

Gümüş yatırımcısı son yılların en güçlü yükselişlerine tanık oluyor. Gümüş, devam eden ABD hükümetinin kapanması ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi beklentisinin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla ons başına 48,3 doların üzerine çıkarak Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Milletvekilleri bir kez daha finansman anlaşması sağlayamadı, önemli federal programları durdurdu ve başlangıçta Cuma günü yayınlanması planlanan Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli veri açıklamalarını erteledi.



Piyasalar şu anda bu ay ve Aralık ayında bir çeyrek puanlık Fed faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca Çarşamba günü Fed Guvernörü Stephen Miran'ın ve Perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın ek politika ipuçları için açıklamalarını bekliyor.



Makro faktörlerin ötesinde, gümüş sıkılaşan arz koşullarından destek aldı ve Gümüş Enstitüsü 2025'te beşinci yıl üst üste küresel piyasa açığı öngörüyor.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 48.03 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47.95 dolar, en yüksek de 48.59 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 48.92 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 64.41 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64.31 lira, en yüksek de 65.16 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 65.09 liradan alıcı buluyor.