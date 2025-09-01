Gümüş 14 yılın zirvesinde

Gümüş, ons başına yüzde 2 artarak 40 doların üzerine çıktı ve Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayın sonlarında faiz indirimine gideceği yönündeki güçlü beklentilerin etkisiyle gerçekleşti.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Cuma günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının işgücü piyasasına yönelik riskler göz önüne alındığında borçlanma maliyetlerini düşürmeye hazır olduğunu belirterek, tarife kaynaklı enflasyonun geçici olabileceğini belirtti.



Piyasalar, Fed'in tercih ettiği PCE enflasyon raporunun fiyatların arttığını göstermesine rağmen, yaklaşan Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık yüzde 88 olduğunu fiyatlıyor.



Ticaret cephesinde, federal bir temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin çoğunun yasadışı olduğuna karar vererek, yönetime ABD Yüksek Mahkemesi'ne itiraz etmek için 14 Ekim'e kadar süre verdi.



Bu arada, endüstriyel talep gümüşü destekledi ve Çin'in güneş enerjisi patlaması, Hindistan'dan gelen güçlü siparişlerin öncülüğünde yılın ilk yarısında güneş hücresi ihracatını yüzde 70'in üzerinde artırdı.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 39,71 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 39,45 dolar, en yüksek de 40.54 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.43 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 52.30 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51.95 lira, en yüksek de 53.38 lira seviyesinde işlem gördü. Şu sıralar 53.26 liradan alıcı buluyor.