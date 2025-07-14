Gümüş 14 yılın zirvesinde

Uyuyan dev gümüş uyandı ve tarihi yüksek seviyelerini zorlamaya devam ediyor. Uzun yıllar boyunca düşüş trendi ya da hafif yükseliş gösteren gümüş son günlerde 14 yılın zirvesine ulaştı.



2011 yılında görülen 39 dolar seviyelerine ulaşan gümüş ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin baskılarıyla yükselişini koruyor.



Ons gümüş güne 38.52 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38.40 dolar, en yüksek de 39.08 dolar seviyesi görüldü. Gümüşün gramı ise güne 50 lirayı aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gümüşün gramı güne 49.5915 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49.4338 lira, en yüksek de 50.2998 lirayı gördü. Şu sıralar 50.2382 liradan alıcı buluyor.