Gümüş 3 haftanın zirvesinde

Gümüş, ABD ekonomisindeki zayıflık belirtileri arasında Federal Rezerv'in yakın vadede faiz indirimi beklentileriyle desteklenerek bu hafta şimdiye kadar ons başına yaklaşık 51 dolara yükseldi. Geçen haftaki ABD verileri, özellikle kamu ve perakende sektörlerinde Ekim ayında iş kayıplarına işaret ederken, tüketici güveni Kasım ayı başında 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar, Aralık ayında 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlıyor. Fed Guvernörü Stephen Miran, düşen enflasyon ve artan işsizlik ortamında daha büyük bir yarım puanlık indirimi savunuyor. Bu arada, ABD Senatosu, 40 günlük bir kapanışın ardından federal hükümeti yeniden açmak için bir yasa tasarısını kabul etti ve bu durum, değerli metallere olan güvenli liman talebini azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak, yasa tasarısının ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmeden önce ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 50,50 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 50,41 dolar, en yüksek de 51,14 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,93 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 68,60 liradan başladı. Gün içinde en düşük 68,48 lira, en yüksek de 69,47 lirayı gördü. Şu sıralar 69,19 liradan alıcı buluyor.