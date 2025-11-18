Gümüş 50 doların altına düştü

Gümüş, güçlenen ABD doları ve gelecek ay Federal Rezerv'in faiz indirimine ilişkin azalan beklentilerin baskısı altında ons başına 50 dolar eşiğinin altına düştü. Yatırımcılar, ülkenin en uzun hükümet kapanışının sona ermesinin ardından, işgücü piyasası koşullarına dair daha net bir bakış açısı için Perşembe günkü Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere bir dizi önemli ABD verisine odaklanmış durumda. Piyasalar, Aralık ayında bir Fed faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 40 olarak fiyatlıyor; bu oran, Eylül ayı kararının hemen ardından gelen yüzde 100'e yakın seviyeden keskin bir düşüş.

Bu durum, son dönemdeki hükümet verilerinin eksikliği ve FOMC politika yapıcıları arasındaki artan görüş ayrılıklarının bir sonucu. Pazartesi günü, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, merkez bankasının gelecekteki gevşeme konusunda temkinli davranması gerektiğini yineledi. Yine de, arz yönlü faktörler beyaz metale bir miktar destek sağlamaya devam ediyor. Hindistan'ın düğün sezonu fiziksel talebi artırırken, ABD'nin gümüşe uygulayabileceği olası tarifelere ilişkin endişeler görünüme ek bir tedirginlik katmanı ekledi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 50,15 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 49,36 dolar, en yüksek de 50,44 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,42 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 68,26 liradan başladı. Gün içinde en düşük 67,18 lira, en yüksek de 68,70 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 68,68 liradan alıcı buluyor.