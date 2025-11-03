Gümüş denge bulma çabasında

Gümüş, yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalmasının etkisini değerlendirirken Federal Rezerv politikasının görünümünü değerlendirmesiyle, bir haftalık artan oynaklığın ardından ons başına 48,8 dolar civarında istikrar kazandı.

Fed geçen hafta beklenen 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi, ancak Fed Başkanı Jerome Powell Aralık ayında başka bir hamlenin garanti olmadığını vurguladı.



Piyasalar şimdi daha fazla rehberlik için ADP istihdam ve ISM PMI raporları da dahil olmak üzere önemli ABD veri açıklamalarına yöneliyor. Bu arada, iyileşen ticaret ilişkileri, değerli metallere olan güvenli liman talebini azalttı.



Hafta sonu Beyaz Saray, ABD'nin belirli tarifeleri durdurması ve Çin ihracatına yönelik planlanan yüzde 100 vergiyi kaldırması karşılığında Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ek ihracat kontrollerini askıya alacağını ve ABD yarı iletken şirketlerine yönelik soruşturmaları sonlandıracağını duyurdu.

Geçen ay gümüş, Londra'daki kısa vadeli sıkışma ve likidite sıkışıklığı ortasında kısa süreliğine rekor seviyelere ulaştıktan sonra kâr satışlarıyla geri çekildi.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 48,54 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48,83 dolar, en yüksek de 48,91 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,82 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 65,62 liradan başladı. Gün içinde en düşük 65,17 lira, en yüksek de 66,11 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 66 liradan alıcı buluyor.