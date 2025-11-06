Gümüş denge bulma çabasında

Gümüş, yatırımcıların beklenenden güçlü ABD ekonomik verilerini sindirmesiyle son kazanımların ardından ons başına 48,1 dolar civarında seyretti. ADP raporu, özel sektör işverenlerinin Ekim ayında 42 bin istihdam yarattığını, tahminleri aştığını ve işgücü piyasasının dayanıklılığını vurguladığını gösterirken, ISM Hizmetler PMI sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomik güçlenme belirtileri, Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli hareket edeceği beklentilerini güçlendirdi, ancak devam eden ABD hükümet kapanması önemli verilerin açıklanmasını geciktirdi.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 62 olarak fiyatlıyor; bu oran, geçen haftaki FOMC toplantısı öncesindeki yüzde 90'ın üzerindeki orandan keskin bir düşüş gösteriyor.

Geçtiğimiz ay gümüş, Londra'daki kısa vadeli sıkışma ve likidite sıkışıklığı ortasında kısa süreliğine rekor seviyelere ulaşmış, ardından koşullar normale dönüp yatırımcılar kârlarını satmaya başlayınca geri çekilmişti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 48,12 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47,73 dolar, en yüksek de 48,26 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,25 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 65,18 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64,65 lira, en yüksek de 65,37 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 65,31 liradan alıcı buluyor.