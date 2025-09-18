Gümüş düşmeye devam ediyor

Gümüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen çeyrek puanlık faiz indirimini gerçekleştirmesinin ardından Pons başına 41,5 doların altına geriledi ve piyasaların beklediğinden daha temkinli bir duruş sergiledi.



Fed, bu yıl iki faiz indirimi daha sinyali verdi ancak 2026'da sadece bir indirime gidecek. Bu, gelecek yıl iki veya üç faiz indirimi beklentisini altüst etti.



Fed Başkanı Jerome Powell, bu hamleyi işgücü piyasasındaki zayıflığa yanıt olarak bir "risk yönetimi" olarak nitelendirirken, faiz indirimlerini hızlandırmak için acil bir durum olmadığını vurguladı.



Kanada Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan düşürdü; İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın ise bu hafta politika faizini sabit tutması bekleniyor. Yine de, güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik cihazlardan gelen güçlü endüstriyel talep, arz kısıtlamalarıyla birlikte gümüşe temel destek sağlamaya devam ediyor.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 41.69 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 41.39 dolar, en yüksek de 41.89 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 41.40 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 55.52 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55.12 lira, en yüksek de 55.79 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 55.13 liradan alıcı buluyor.