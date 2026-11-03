Gümüş düştükçe düşüyor

Değerli metallerdeki gerileme hız kazanıyor. ABD-İran arasındaki savaş küresel ekonomilerde sorunlar ortaya çıkardı. Dolar güçlenirken, ABD tahvil faizleri de yükseldi. Ortadoğu 'daki çatışma ortamı petrol fiyatlarını artırdı. Fed , yükseleceğini tahmin ettiği enflasyonu dizginlemek için faiz artırımını düşünürken değerli metaller kararsız düşüş seyrini sürdürüyor.

Gümüş fiyatları yüzde 4'e yakın kayıpla işlem görüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 50,46 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48,71 dolar, en yüksek de 50,87 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,71 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 81,03 liradan başladı. Gün içinde en düşük 78,30 lira, en yüksek de 81,69 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,33 liradan alıcı buluyor.