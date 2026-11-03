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Gümüş düştükçe düşüyor

03.11.2026 12:00

Gümüş düştükçe düşüyor
iStockPhoto

Gümüş fiyatları gerilemeye devam ediyor.

Burak TaşçıEkonomi editörü
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Doların güçlü kalması, ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi, petroldeki artış, Fed'in faiz artırım ihtimalleri ve uzun süredir devam eden savaşlar değerli metallere satış getiriyor.

Değerli metallerdeki gerileme hız kazanıyor. ABD-İran arasındaki savaş küresel ekonomilerde sorunlar ortaya çıkardı. Dolar güçlenirken, ABD tahvil faizleri de yükseldi. Ortadoğu 'daki çatışma ortamı petrol fiyatlarını artırdı. Fed, yükseleceğini tahmin ettiği enflasyonu dizginlemek için faiz artırımını düşünürken değerli metaller kararsız düşüş seyrini sürdürüyor.

 

Gümüş fiyatları yüzde 4'e yakın kayıpla işlem görüyor.

 

ONS GÜMÜŞ

 

Ons gümüş güne 50,46 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48,71 dolar, en yüksek de 50,87 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,71 dolardan işlem geçiyor.

 

GRAM GÜMÜŞ

 

Gram gümüş güne 81,03 liradan başladı. Gün içinde en düşük 78,30 lira, en yüksek de 81,69 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,33 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.265,43- 1.17%12:00
Ons Altın
3.898,11- 1.20%12:00
Cumhuriyet Altını
42.311,95+ 1.50%17:00
Çeyrek Altın
10.151,56- 1.10%12:00
Yarım Altın
20.303,11- 1.10%12:00
Tam Altın
40.543,56- 1.10%12:00
Reşat Altını
43.592,21+ 1.50%17:00
14 Ayar Altın TL/Gr
3.625,84- 1.10%12:00
18 Ayar Altın TL/Gr
4.646,11- 1.10%12:00
Ata Altın
41.814,59- 1.10%12:00
Has Altın
6.234,31- 1.17%12:00