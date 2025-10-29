Gümüş Fed kararı öncesinde yükselişte

Gümüş, olası bir teknik toparlanmayla bir aylık en düşük seviyelerinden uzaklaşarak ons ​​başına yaklaşık 47,5 dolara yükselirken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (FED) son politika kararını merakla bekliyor. Fed'in günün ilerleyen saatlerinde 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasalar, gelecekteki gevşemeye ilişkin rehberlik için Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarını izliyor.



Bu arada, devam eden ABD hükümet kapanışı beşinci haftasına girdi ve para politikası beklentilerini şekillendirmek için kritik öneme sahip önemli ekonomik veri açıklamalarını geciktirdi. Yatırımcılar ayrıca, Perşembe günü Güney Kore'de yapılacak Trump-Xi görüşmesi öncesinde ticaret gelişmelerini de takip etti. Görüşmede, daha yüksek ABD tarifelerini ve Çin'in nadir toprak elementi ihracat kontrollerini durdurabilecek bir çerçeveyi kesinleştirmeye hazırlanıyorlar. Geçtiğimiz hafta, aşırı değerleme endişelerini artıran rekor kıran bir rallinin ardından kar satışları piyasayı vurunca gümüş yüzde 6'nın üzerinde düştü.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 47,08 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 46,84 dolar, en yüksek de 47,60 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,43 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 63,51 liradan başladı. Gün içinde en düşük 63,21 lira, en yüksek de 64,22 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 64,02 liradan alıcı buluyor.