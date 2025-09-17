Gümüş Fed öncesi düşüşte

Gümüş, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika kararı öncesinde kârlarını kilitlemesiyle 14 yıllık zirvelerinden geri çekilerek yüzde 1'den fazla düşüşle ons başına yaklaşık 42 dolara geriledi.



Fed'in bugün ilerleyen saatlerde faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor ve piyasalar yıl sonuna kadar yaklaşık 67 baz puanlık bir gevşeme fiyatlıyor.



Bu beklentiler, enflasyon Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalırken, soğuyan işgücü piyasasına dair işaretlerle destekleniyor. Yatırımcılar ayrıca, faiz oranları için "noktasal grafik" görünümü de dahil olmak üzere Fed'in üç aylık Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'ne odaklanacak.



Diğer yerlerde, Kanada ve Çin'deki merkez bankalarının bu hafta politikalarını gevşetmeleri beklenirken, Japonya ve Birleşik Krallık'takilerin aynı kalması muhtemel. Yine de, güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik cihazlardan gelen güçlü endüstriyel talep, arz kısıtlamalarıyla birleşerek gümüş fiyatlarına destek vermeye devam ediyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 42,65 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 41,13 dolar, en yüksek de 42,64 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 41,65 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 56,69 liradan başladı. Gün içinde en düşük 54,77 lira, en yüksek de 56,78 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 55,46 liradan alıcı buluyor.



