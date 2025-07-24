Gümüş fiyatları düşüşte

Gümüş fiyatları, küresel ticaret müzakerelerindeki ilerlemenin güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltmasıyla ons başına 39 dolara gerileyerek 14 yıllık zirvelerden geriledi. ABD ve AB'nin, AB mallarına potansiyel muafiyetlerle birlikte yüzde 15'lik bir temel tarife önerisi de dahil olmak üzere bir anlaşmaya yaklaştığına dair haberlerin ardından piyasa duyarlılığı iyileşti.



Bu haftanın başlarında Japonya, ABD'ye ihracat için benzer bir yüzde 15 tarifeyi kabul etti; bu, Başkan Donald Trump'ın daha önce tehdit ettiği yüzde 25'lik tarifeden önemli bir düşüş. Bu arada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile tarife ateşkesinin 12 Ağustos'ta sona erecek olan tarihinden önce uzatılmasının muhtemel olduğunu işaret ederek risk iştahını daha da artırdı.



Politika cephesinde, yetkililer tarifelerin enflasyonist etkisine ilişkin endişeler arasında daha fazla indirim konusunda temkinli davranırken, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.