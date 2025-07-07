Gümüş fiyatları geriledi

ABD'nin gümrük vergisine ilişkin süreyi 1 Ağustos'a kadar uzatması gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.



Riskten beslenen emtialarda gerilemeler yaşanıyor.



Gümüş fiyatları yaklaşık yüzde 1 oranında düşerek ons ​​başına yaklaşık 36.50 dolara geriledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı karşılıklı gümrük tarifelerini yeniden uygulama son tarihini uzatmasıyla 13 yıllık zirvelere yakın bir seviyeden geri çekildi.



GÜVENLİ LİMAN TALEBİ AZALIYOR



Gümrük tarifelerine ilişkin erteleme emtialara olan talebi azaltırken dolara olan talebi artırdı. Böylece yatırımcılar güvenli liman taleplerinden vazgeçmeye baladı.



BESSENT'TAN TEHDİT



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarifelerle ilgili olarak ABD ile bir anlaşma sağlamamış ülkeler için tarifelerin 2 Nisan seviyelerine geri döneceğini ve ticaret müzakereleri için daha fazla zaman tanıyacağını belirtti.



Şimdiye kadar yalnızca Çin, İngiltere ve Vietnam, Washington ile kısmi anlaşmalara vardı. Ancak Trump, BRICS'e yönelik "Amerikan karşıtı politikalar" olarak tanımladığı şeye uyan ülkelere yüzde 10'luk bir tarife tehdidinde bulundu.



Gümüş üzerindeki baskıya ek olarak, Haziran ayına ilişkin beklenenden güçlü bir ABD istihdam raporu, Federal Rezerv'in yakın vadeli faiz indirimlerine yönelik beklentileri azalttı.