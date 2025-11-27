Gümüş fiyatları rekora yaklaştı

Gümüş, ons başına 53 doların hemen altında işlem gördü ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha da düşüreceğine dair artan beklentiler arasında rekor seviyelere yakın seyretti. Piyasalar, Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık yüzde 85 ​​olduğunu fiyatlıyor. Bu oran, bir hafta önceki yaklaşık yüzde 30'dan keskin bir artış gösteriyor ve 2026 sonuna kadar üç ek indirim bekleniyor.

Beklentiler, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in bir sonraki Fed başkanlığı için en büyük aday olduğu yönündeki haberlerle desteklendi. Yatırımcılar, bu seçeneği ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük faiz tercihiyle uyumlu görüyor. Ekim ayından bu yana gümüş, küresel ekonomik belirsizlikler, düşük faiz oranları ihtimali ve sıkılaşan fiziksel koşulların değerli metale olan talebi artırmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 53,33 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 52,69 dolar, en yüksek de 53,46 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 52,84 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 72,64 liradan başladı. Gün içinde en düşük 71,76 lira, en yüksek de 72,80 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 71,96 liradan alıcı buluyor.