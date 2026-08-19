Gümüş fiyatları yükselişe geçti

ABD -İran savaşıyla birlikte değer kaybeden metaller yeniden toparlanma arefesine girdi. Altından sonra en çok tercih edilen metaller arasında yer alan gümüş güne satıcılı başlasa da toparlanmaya başladı.

Petroldeki yükselişe ve ABD-İran arasındaki savaşın Avrupa'ya sıçrama ihtimaline rağmen değerli metaller yükselişe geçti.

Gümüş güne 97,6732 liradan başladı. Gün içinde en düşük 96,5136 lira, en yüksek de 98,2718 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 98,0065 liradan alıcı buluyor.

Ons gümüş ise güne 63,32 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 62,57 dolar, en yüksek de 63,68 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 63,52 dolardan işlem geçiyor.