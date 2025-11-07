Gümüş fiyatlarında Fed etkisi

Gümüş, ons başına yaklaşık 48,4 dolara yükselerek, ABD işgücü piyasasındaki soğuma belirtilerinin Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle son kazanımlarını sürdürdü. Özel veriler, ABD ekonomisinin Ekim ayında 153 bin iş kaybettiğini, bunun 22 yılın aynı ayı için en yüksek rakam olduğunu gösterdi; bu büyük ölçüde maliyet kısma ve yapay zeka entegrasyonuna bağlıydı.

Piyasalar, Aralık ayında Fed'in faiz indirimine yönelik bahislerini artırdı ve bir önceki günkü yüzde 62'den yüzde 70'e çıkarak 25 baz puanlık bir indirim olasılığını fiyatladı. Resmi istihdam ve enflasyon verilerini geciktiren uzun süreli ABD hükümet kapanışı da değerli metallere yönelik güvenli liman talebini destekledi.

Bu arada, şişirilmiş yapay zeka değerlemelerine ilişkin endişeler arasında ABD teknoloji hisselerindeki keskin kayıpların körüklediği geniş çaplı riskten kaçınma duygusu daha fazla destek sağladı. Yine de gümüş, iki hafta üst üste kar satışlarının ardından haftayı çok az değişiklikle kapatmaya hazırlanıyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 48,02 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47,97 dolar, en yüksek de 48,56 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,49 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 65,03 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64,97 lira, en yüksek de 65,76 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 65,65 liradan alıcı buluyor.