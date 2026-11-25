Gümüş fiyatlarındaki kayıp yatırımcılarını zarara uğratmayı sürdürüyor. ABD-İran savaşıyla birlikte güç kaybına başlayan gümüş bugün bir yıl önceki seviyelerini görmüş oldu.

170 lirayla geçtiğimiz ocak ayı sonunda tarihi zirvesini gören gümüş, bugün 65 liraya kadar geriledi. Böylece bir yıldaki kayıp yüzde 61 oldu.

Fed'in faiz artırım sinyali altında olduğu gibi gümüş tarafında da satışları hızlandırıyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 40,78 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 39,78 dolar, en yüksek de 41,47 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 39,80 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 66,67 liradan başladı. Gün içinde en düşük 65,09 lira, en yüksek de 67,78 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 65,10 liradan alıcı buluyor.