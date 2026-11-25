Gümüş fiyatlarında sert düşüş, yüzde 61 geriledi
25.11.2026 15:27
Gümüş fiyatları bir yıl önceki seviyesine döndü.
2025 yılının ilk yarısından sonra hızlı yükseliş gösteren gümüş tarihi yüksek seviyesi olan 170 lirayı gördükten sonra hızlı düşüşe geçti.
Gümüş fiyatlarındaki kayıp yatırımcılarını zarara uğratmayı sürdürüyor. ABD-İran savaşıyla birlikte güç kaybına başlayan gümüş bugün bir yıl önceki seviyelerini görmüş oldu.
170 lirayla geçtiğimiz ocak ayı sonunda tarihi zirvesini gören gümüş, bugün 65 liraya kadar geriledi. Böylece bir yıldaki kayıp yüzde 61 oldu.
Fed'in faiz artırım sinyali altında olduğu gibi gümüş tarafında da satışları hızlandırıyor.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 40,78 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 39,78 dolar, en yüksek de 41,47 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 39,80 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 66,67 liradan başladı. Gün içinde en düşük 65,09 lira, en yüksek de 67,78 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 65,10 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|5.741,49
|- 0.70%
|15:27
|3.523,66
|- 0.81%
|15:27
|40.229,78
|- 1.74%
|15:27
|9.341,05
|- 0.71%
|15:27
|18.682,11
|- 0.71%
|15:27
|37.306,55
|- 0.71%
|15:27
|41.447,04
|- 1.74%
|15:27
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.481,37
|- 0.15%
|15:27
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.460,99
|- 0.15%
|15:27
|40.148,02
|- 0.15%
|15:27
Has Altın
|5.713,27
|- 0.70%
|15:27