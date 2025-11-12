Gümüş güçlü duruşunu koruyor

Gümüş ons başına yaklaşık 51 dolara geriledi, ancak ABD işgücü piyasasındaki zayıflık belirtileri Federal Rezerv'in yakın vadeli bir faiz indirimi beklentilerini artırdığı için üç haftanın en yüksek seviyelerine yakın kaldı.

ADP verileri, ABD'li özel sektör işverenlerinin 25 Ekim'de sona eren dört haftada haftada ortalama 11 bin 250 iş kaybettiğini gösterdi ve resmi verilerin olmaması nedeniyle kasvetli bir tablo çizdi.

Piyasalar şimdi Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 68 olarak fiyatlıyor; bu oran bir önceki günkü yaklaşık yüzde 62'ydi. Bu haftanın başlarında, Fed Guvernörü Stephen Miran da düşen enflasyon ve artan işsizlik nedeniyle daha büyük bir yarım puanlık indirim çağrısında bulundu.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 51,24 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 50,86 dolar, en yüksek de 51,37 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,08 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 69,62 liradan başladı. Gün içinde en düşük 69,16 lira, en yüksek de 69,83 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 69,42 liradan alıcı buluyor.