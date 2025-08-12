Gümüş hafif yükselişte

Gümüş, yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu belirleyebilecek önemli ABD enflasyon verilerini beklemesiyle, bugün ons başına 38 dolara doğru yükseldi ve önceki seanstaki kayıplarından toparlandı.



Tüketici fiyatlarının hafif bir ivme göstermesi beklenirken, piyasalar hala Eylül ayında bir faiz indirimi bekliyor ve yıl sonuna kadar bir başka indirim de fiyatlandırılıyor. Fed yöneticisi yaptığı açıklamada, son zayıf istihdam raporunun işgücü piyasasının kırılganlığını vurguladığını ve bu yıl üç faiz indiriminin muhtemelen uygun olacağı görüşünü desteklediğini söyledi.



Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler için daha fazla zaman tanımak amacıyla ABD-Çin ateşkesini 90 gün daha uzattı. Yatırımcılar ayrıca, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki anlaşmazlığı çözmeyi amaçlayan Cuma günü gerçekleşecek görüşmeyi de dört gözle bekliyor.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 37.61 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 37.50 dolar, en yüksek de 37.91 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 37.88 dolardan işlem görüyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 49.23 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49.10 lira, en yüksek de 49.62 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.58 liradan alıcı buluyor.