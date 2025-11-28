Gümüş hızlı yükseliyor: Nedeni belli oldu

Küresel piyasalarda emtialar son aylarda en popüler yatırım araçları arasında yer aldı. Hızlı yükseliş sergileyen değerli metallerden olan gümüş de yükselişten nasibini aldı.

Gümüş fiyatları, altın fiyatlarına oranla daha hızlı yükseliş gerçekleştiriyor.

YÜKSELİŞİN ANA SEBEBİ SANAYİNİN TALEBİ

Gümüş takı ve alaşım dışında farklı ve çoğu kişi tarafından bilinmeyen kullanım alanlarına sahip. Gümüşteki yükselişin bir numaralı sebepleri arasında sanayinin talebinin artması. Sanayide büyük oranda kullanılan ve verimli olan gümüşe ilişkin talebin önümüzdeki yıllarda da artması bekleniyor.

Özellikle elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinde gümüşe büyük ihtiyaç duyuluyor. Ortalama bir güneş panelinde 20 grama yakın gümüş bulunabiliyor. Yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün artması ve elektrik ihtiyacının da buna paralel yükselmesi nedeniyle gümüşe olan talebin devam edeceği beklentisi hakim durumda.

ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş güne 53,41 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 53,34 dolar, en yüksek de 54,20 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,72 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş güne 72,71 liradan başladı. Gün içinde en düşük 72,62 lira, en yüksek de 73,79 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,13 liradan alıcı buluyor.