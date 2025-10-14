Gümüş için kritik uyarı

Gümüş fiyatı ons başına 52,50 doların üzerine çıkarak 1980 zirvesini geride bıraktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu güçlü yükseliş, fiziksel piyasalardaki sıkışıklık ve artan borçlanma maliyetleriyle desteklendi.



Gümüş piyasasında yaşanan rekor yükseliş, yatırımcıların düşük likidite koşullarında momentum işlemlerine yönelmesiyle birlikte değerli metaller piyasasındaki gerilimin arttığını gösteriyor. Yükselen borçlanma maliyetleri ve kısa pozisyon kapatma (short-covering) hareketleri, volatilitenin yüksek kalmasına neden olurken, fon akışlarındaki olası bir gevşeme fiyatlarda sert bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.



Londra'da gümüş ödünç alma maliyeti olarak bilinen "lease rate" oranları 2025 boyunca olağanüstü yüksek seviyelerde seyretti ve cuma günü bir aylık vadede yüzde 30'un üzerine çıktı. Bu durum, kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar için ciddi bir maliyet yarattı.



Goldman Sachs analistleri, gümüş piyasasının altın piyasasına kıyasla yaklaşık dokuzda bir büyüklüğe sahip olduğunu ve bu nedenle fiyat hareketlerinin daha oynak seyrettiğini belirtti. Banka, gümüşün altından farklı olarak merkez bankaları tarafından desteklenen bir talep tabanına sahip olmaması nedeniyle, yatırım akımlarındaki küçük bir azalışın bile Londra piyasasındaki sıkışıklığın çözülmesiyle sert bir fiyat düzeltmesini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

