Gümüş iki ayın zirvesine çıktı

Gümüş , ons başına 87 doların üzerine çıkarak son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaştı ve endüstriyel talebe ilişkin iyileşen görünümün etkisiyle diğer değerli metallerden daha iyi performans gösterdi.

Metal, yüksek elektrik iletkenliği nedeniyle elektronik, güneş panelleri ve diğer endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılırken, altınla birlikte geleneksel bir yatırım varlığı olarak da hizmet veriyor.

Bununla birlikte, ABD enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi ve Federal Rezerv'in faiz indirimine ilişkin beklentileri düşürmesiyle piyasalarda temkinli bir hava hakim oldu.

ABD tüketici enflasyonu Nisan ayında yüzde 3,8 artarak yüzde 3,7'lik beklentilerin üzerinde ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Aynı zamanda, ABD-İran savaşını çözme yönündeki diplomatik çabaların ilerleme sağlamaması nedeniyle petrol fiyatları üç ardışık seansta da yükselişini sürdürerek enflasyon risklerini yüksek tuttu.

Diğer haberlerde ise Hindistan, külçe alımlarını kısıtlamak ve para birimini desteklemek amacıyla altın ve gümüşe uygulanan ithalat tarifelerini artırdı.

GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş güne 126,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 125,5 lira, en yüksek de 128,2 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 126,1 liradan alıcı buluyor.