Gümüş ithalatı patladı

Altın ithalatına kota gelmesi sonrasında gümüş ithalatında patlama yaşandı.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre eylül ayında 106,8 ton gümüş ithal edildi. Bu veri, 123,1 ton ile rekor kırılan mart ayından sonraki en yüksek ithalat olarak kayıtlara geçti.



Aynı zamanda, eylül ayında gümüş ithalatının aylık bazda yüzde 234,7 artmasıyla tarihin en yüksek ikinci aylık verisine ulaşıldı.



Altın ithalatı ise geriliyor. Ocak ayında altın ithalatı 68,3 tona çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.



Ancak şubat ayından itibaren getirilen sınırlamaların etkisiyle altın ithalatı eylülde 14,9 tona kadar geriledi.