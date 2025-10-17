Gümüş ivme mi kazanacak?

Gümüş, Cuma günü ons başına 54 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve küresel arzın daralması ve güvenli liman talebinin güçlü etkisiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 değer kazanmaya hazırlandı.



İki ABD bölgesel bankasının dolandırıcılık iddialarını içeren kredi sorunlarını açıklamasının ardından piyasalar sarsıldı ve bu durum, kredi piyasasında daha geniş çaplı stres korkularını artırdı.



Artan ABD-Çin ticaret gerginliği, ABD hükümetinin uzun süreli kapanması ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi beklentisi de değerli metallere olan iştahı artırdı. Jeopolitik riskler ve artan kamu harcamaları ve borçlanma konusundaki endişeler de güvenli liman girişlerini daha da körükledi.



Ayrıca, likidite eksikliğinin küresel çapta metal arayışını tetiklediği Londra'daki tarihi sıkışıklığın ortasında gümüş yükseldi. Hindistan'dan gelen talep, arzı daha da zorladı ve birçok yatırım fonu kuruluşunun gümüş ETF fon-fon planlarına girişleri askıya almasına neden oldu.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 53.81 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 53.44 dolar, en yüksek de 54.40 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 54.30 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 72.54 liradan başladı. Gün içinde en düşük 72.06 lira, en yüksek de 73.33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 73.20 liradan alıcı buluyor.