Gümüş, Jackson Hole'e odaklandı

Gümüş, yatırımcıların politika ipuçları için Federal Rezerv'in yıllık Jackson Hole sempozyumunu beklemesiyle, ons başına 37,8 dolar civarında işlem gördü ve önceki seansta yüzde 1'in üzerinde bir yükselişin ardından konsolide oldu.



Piyasa katılımcıları, merkez bankasının yakın vadeli parasal genişleme beklentilerini karşılayıp karşılamayacağına dair göstergeler arayarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanacak. Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanakları, çoğu politika yapıcının işgücü piyasası risklerinden ziyade, devam eden enflasyon baskıları konusunda daha fazla endişeli olduğunu vurgularken, tarifeler ve ticaret politikası komite içindeki bölünmeleri derinleştirdi.



Siyasi arenada, ABD Başkanı Donald Trump, iddia edilen ipotek dolandırıcılığı nedeniyle Fed Guvernörü Lisa Cook'un istifasını istedi ve faiz oranlarının düşürülmesi için baskı yapmaya devam etti. Powell'ın görev süresinin Mayıs ayında sona ermesiyle birlikte, Fed liderliği ve politika yönü konusundaki devam eden tartışmalar, finans piyasaları için bir belirsizlik katmanı daha ekledi.