Gümüş kar satışlarıyla karşılaştı

Gümüş, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın politika yolunu şekillendirebilecek önemli enflasyon verileri öncesinde kâr satışları yapmasıyla bugün ons başına 38 dolara doğru geriledi ve geçen haftanın kazanımlarının bir kısmını geri aldı.



Zayıflayan işgücü piyasasına dair işaretler arasında piyasalar, Aralık ayında olası bir takip hamlesinin de fiyatlanmasıyla birlikte, Eylül ayında bir Fed faiz indirimine giderek daha fazla bahis oynuyor.



Fed Guvernörü Michelle Bowman Cumartesi günü yaptığı açıklamada, son zayıf istihdam raporunun işgücü piyasasının kırılganlığı konusundaki endişelerini pekiştirdiğini ve bu yıl üç faiz indiriminin muhtemelen uygun olacağı görüşünü güçlendirdiğini söyledi.



Yatırımcılar ayrıca, ABD-Çin tarife ateşkesi için 12 Ağustos son tarihinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir duyuruyu da bekliyordu. Jeopolitik açıdan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşının sona ermesi için müzakere etmek üzere 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 38.37 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 37.93 dolar, en yüksek de 38.37 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 38.22 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gümüşün gramı güne 50.12 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49.56 lira, en yüksek de 50.12 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.92 liradan alıcı buluyor.