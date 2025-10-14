Gümüş neden altından daha fazla yükseliyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği savaş ve ABD Trump yönetiminin alışılmadık ekonomik politikaları, yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli liman varlıklarına yöneltirken, altın bu yıl çarpıcı bir yükseliş kaydetti. Ancak şu anda ilgi odağı gümüş.



Değerli metal arzındaki daralma, bu yıl Londra borsasında altının Ekim ortasındaki yüzde 55'lik artışına kıyasla yüzde 70'lik bir artışa yol açtı. Her ikisi de, siyasi çalkantılar, enflasyon ve döviz kuru zayıflığı dönemlerinde fiyat istikrarına önem veren yatırımcılardan gelen talep artışıyla karşı karşıya.



Altının aksine, gümüş sadece nadir ve güzel olmakla kalmıyor. Aynı zamanda onu çeşitli ürünlerde değerli bir bileşen haline getiren faydalı gerçek dünya özelliklerine de sahip. Stoklar yılların en düşük seviyesindeyken ve yatırımcılar hâlâ daha fazlasını elde etmek için çabalarken, birçok sektörü etkileyebilecek arz sıkıntısı riski bulunuyor.



GÜMÜŞE KİMİN İHTİYACI VAR?



ABD, Fransa ve Japonya gibi büyük ekonomilerdeki siyasi ve mali belirsizlik bu ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratıyor ve yatırımcılar, "değer düşürme ticareti" olarak adlandırılan işlemle altın ve gümüş gibi varlıkları satın alarak ABD doları, euro ve yene olan maruziyetlerini korumaya çalışıyor.



Gümüş, devre kartlarında ve anahtarlarda, elektrikli araçlarda, pillerde ve güneş panellerinde kullanılan mükemmel bir elektrik iletkeni. Ayrıca tıbbi cihaz kaplamalarında da kullanılıyor. Altın gibi, mücevher ve madeni para yapımında da popüler bir bileşen olmaya devam ediyor. Alınıp satılabilen bir varlık olarak, ons başına altından daha ucuz, bu da onu bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir kılıyor ve fiyatı, değerli metal yükselişlerinde daha keskin hareket etme eğiliminde.



Çin ve Hindistan, geniş endüstriyel altyapıları, kalabalık nüfusları ve gümüş mücevherlerin nesilden nesile aktarılan bir değer saklama aracı olarak oynadığı önemli rol sayesinde gümüşün en büyük alıcıları olmaya devam ediyor.



Hükümetler ve darphaneler de külçe para ve diğer ürünleri üretmek için büyük miktarda gümüş tüketirler.



GÜMÜŞ PİYASASINI BENZERSİZ KILAN NE?



Gümüşün çeşitli kullanım alanları, piyasa fiyatının üretim döngülerindeki ve faiz oranlarındaki değişimler ve hatta yenilenebilir enerji politikaları da dahil olmak üzere çok çeşitli olaylardan etkilendiği anlamına gelir. Küresel ekonomi hızlandığında, endüstriyel talep gümüşü yukarı itme eğiliminde olur. Durgunluk yaklaştığında ise yatırımcılar genellikle alternatif alıcılar olarak devreye girerler.



Günlük ciro daha düşük, stoklar daha az ve likidite hızla tükenebiliyor. Bunun nedeni, alım satım için altından daha az gümüş bulunması değil. Aslında tam tersi, Londra Külçe Altın Piyasası Birliği tarafından denetlenen kasalarda yaklaşık 790 milyon ons gümüş varken, altının değeri 284 milyon ons. Ancak gümüş, ağırlık başına çok daha düşük değerli. Londra'da depolanan gümüşün değeri yaklaşık 40 milyar dolar, altının değeri ise 1,1 trilyon dolar.



SON GÜMÜŞ SIKIŞMASINA NE SEBEP OLDU?



LBMA verileri, küresel ticaretin bel kemiği olan Londra'daki gümüş stoklarının 2021 ortasından bu yana yaklaşık üçte bir oranında azaldığını ve bu durumun ödünç verme veya teslimat için daha az metal kaldığını gösteriyor. Küresel gümüş talebi, dört yıl üst üste madenlerden gelen üretimi aşarak, Londra'da bir zamanlar tutulan arz tamponunu aşındırdı. Bu arada, gümüş destekli borsa yatırım fonları yeni yatırımlar çekti ve mevcut arz azalırken, saklama kuruluşlarını fiziksel külçeleri güvence altına almaya zorladı.



ABD'nin bu yılın başlarında bazı ithal metallere yönelik gümrük vergisi önerisi, spekülatif alımları körükleyerek stokların daha da azalmasına yol açtı. Londra'daki spot fiyatlar, New York'taki vadeli işlemlere kıyasla çok yıllık primlerle işlem görüyor.



Sonuç olarak likiditede sıkıntı yaşandı ve gümüş külçelerini güvence altına alma mücadelesi yaşandı.



HİNDİSTAN'DAN BU KADAR ÇOK TALEP OLMASININ SEBEBİ NE?

Ülkenin 20 Ekim'de Diwali ile doruğa ulaşan bayram dönemi, geleneksel olarak kıymetli metal alımlarında zirve dönemi oluyor. Kuyumcuların artan külçe fiyatları nedeniyle stoklarını yenilemek için acele etmesiyle gümüş ithalatı geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktı.



Hintli alıcılar artık küresel referans fiyatlarının yüzde 10 veya daha fazla üzerinde prim ödüyorlar ve bu da fiziksel arzın ne kadar sıkışık hale geldiğini gösteriyor. Bu talep, Batı kasalarından daha da fazla metali çekerek sıkışmayı daha da kötüleştirdi.



GÜMÜŞE BAĞIMLI ENDÜSTRİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?



Bazı tüccarlar, Londra ile New York arasındaki fiyat farklarından yararlanmak için, genellikle altın için kullanılan pahalı bir taşıma yöntemi olan hacimli gümüş külçeleri için transatlantik kargo uçuşlarında yer ayırıyor.



Gümüşün kritik bir bileşen olduğu güneş paneli üretimi gibi sektörlerde, yüksek fiyatların devam etmesi karlılığı aşındırabilir ve gümüş bileşenlerinin diğer metaller yerine kullanılması yönündeki çabaları teşvik edebilir.



YENİ TEDARİK NEREDEN GELEBİLİR?



Küresel maden üretimi, cevher kalitelerindeki düşüş ve sınırlı yeni proje geliştirmeleri nedeniyle kısıtlandı. En büyük üç üretici olan Meksika, Peru ve Çin, düzenleyici engellerden çevresel kısıtlamalara kadar çeşitli aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Stokların New York'tan Londra'ya taşınması, mevcut krizi çözebilir, ancak kalıcı arz açıklarını gidermeyecek.



Piyasanın dengeyi bulup bulmayacağı veya bir başka panik alım dalgasıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı, yeni arzın kasalara ne kadar hızlı ulaşabileceğine bağlı olacak.