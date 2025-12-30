Gümüş neden dalgalanıyor?

Emtia stratejistleri gümüşün yakın dönem zirvesini görmüş olabileceğini, bu seviyelerden ileri seviyelere gitmesinin önünde ciddi engeller olduğunu öngörüyorlar.

ABD Chicago Emtia Borsası teminat oranlarını 6,5'e çıkardı. Böylece altın ve gümüş işlemi yapanlar teminatın artması nedeniyle daha fazla paraya ihtiyaç duyacaklar. Bu durum da yatırımcıların teminatları ödemek için satış yapmasına neden olabilir.

Gümüşün güçlü yükselişi nedeniyle gümüş yatırımcıları küresel çapta büyük miktarda kar etmelerinden dolayı vergi ödemeleri gerekecek. Bundan dolayı da yatırımcılar bir miktar gümüş satarak ödemelerini gerçekleştirebilir.

Tarihi yüksek seviyelere gelen gümüş fiyatları nedeniyle evinde gümüş süs eşyası, çatal-bıçak takımı bulunanlar bunları satarak nakite çevirebilir ve 2026 yılında arzın artmasına neden olabilir.