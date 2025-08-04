Gümüş pozitif seyrediyor

Gümüş, Temmuz ayına ait zayıf ABD istihdam raporunun ardından Federal Rezerv'in faiz indirimine yönelik artan bahislerin desteğiyle, bir önceki seansta yaklaşık yüzde 1 yükseldikten sonra bugün ons başına 37 dolar civarında tutundu.

Cuma günü açıklanan veriler, tarım dışı istihdamın beklentilerin oldukça altında, sadece 73 bin arttığını ve önceki aylara göre 258 binlik aşağı yönlü revizyonların işgücü piyasasında daha derin bir gerginliğe işaret ettiğini gösterdi.



Piyasalar şu anda Eylül ayında bir Fed faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar 63 baz puanın üzerinde bir gevşeme bekleniyor. Dolardaki geri çekilme ve düşen Hazine tahvil getirileri, gümüşün cazibesini daha da artırdı.



Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı misilleme tarifelerinin büyüme ve enflasyon üzerindeki daha geniş ekonomik etkisini de değerlendiriyor.