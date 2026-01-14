Gümüş rekor kırdı, altın yükseliyor

Altın fiyatları ons başına 4 bin 630 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmaya çalıştı; bu yükseliş, ABD faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler ve güvenli liman talebindeki artışla desteklendi. Aralık ayı verileri, ABD enflasyonunda bir yavaşlama olduğunu göstererek, fiyat baskılarının kademeli olarak azaldığı görüşünü güçlendirdi ve daha önceki rakamların geçici kapanma etkileriyle çarpıtılmasının ardından daha net bir okuma sağladı.

Buna karşılık, faiz vadeli işlemleri, yatırımcıların bu yıl Federal Rezerv'in iki veya üç faiz indirimi beklentisi arasında bölündüğünü gösterdi; bu da politika yapıcıların ortalama sadece bir faiz indirimi beklentisini aştı. Bu arada, ABD savcılarının ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Haziran ayındaki ifadesiyle bağlantılı olarak bir ceza soruşturması başlatmasının ardından Fed'in bağımsızlığına ilişkin yenilenen endişeler arasında güvenli liman talebi güçlendi. Jeopolitik riskler de yüksek seviyede kaldı; piyasalar, olası askeri müdahale uyarılarının ardından ABD'nin İran'daki siyasi karışıklığa olası müdahalesini yakından izledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 587 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 582 dolar, en yüksek de 4 bin 630 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 629 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 364 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 358 lira, en yüksek de 6 bin 425 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 424 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Gümüş fiyatları da altına benzer sebeplerle yeni rekoruna erişti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 86,71 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 86,62 dolar, en yüksek de 91,56 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 91,40 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 120,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 120 lira, en yüksek de 126,87 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 126,45 liradan alıcı buluyor.