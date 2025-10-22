Gümüş sert satışla karşılaştı

Gümüş fiyatı, bu yılki güçlü rallinin ardından gelen yoğun kar satışlarıyla önceki seansta yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesinin ardından 49 ons/dolar seviyesinin altında seyrediyor. Bu düşüş, Eylül 2011'den bu yana görülen en sert günlük kayıp olurken, metal geçen hafta ulaşılan rekor seviyelerden yaklaşık yüzde 10 aşağıda işlem görüyor.



Güvenli liman olarak görülen değerli metaller, yatırımcıların risk iştahının artmasıyla da baskı altında kaldı. Piyasalarda iyimserliği destekleyen unsurlar arasında ABD-Çin ticaret gerilimlerinin azalması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair umutlar yer aldı.



Yatırımcıların gözü şimdi, gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen Fed faiz indirimi öncesinde, Cuma günü açıklanacak kritik ABD enflasyon verisine çevrilmiş durumda.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 48.62 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47.54 dolar, en yüksek de 48.98 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48.97 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 65.71 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64.25 lira, en yüksek de 66.19 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 66.16 liradan alıcı buluyor.