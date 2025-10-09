Gümüş tarihi yüksek seviyelerde

Gümüş, 49 dolar civarında işlem gördü ve bir önceki seansta yeni bir rekor seviyeye ulaştıktan sonra istikrarlı bir seyir izledi.



Artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler ve ABD faiz indirimlerine yönelik bahisler güvenli liman talebini artırdı. Yatırımcılar, ekonomik görünümü gölgeleyen ve Fed politika kararları için kritik öneme sahip önemli veri açıklamalarını geciktiren devam eden ABD hükümet kapanışının etkilerini değerlendirmeye devam etti.



Son FOMC tutanakları, yetkililerin işgücü piyasasına yönelik artan riskleri kabul ettiğini ve bunun bir faiz indirimini haklı çıkarabileceğini gösterdi, ancak enflasyon endişeleri devam etti.



Bu arada, piyasalar Fransa'da yenilenen siyasi türbülans ve Japonya'da liderlik değişiklikleriyle karşı karşıya kaldı. Sıkı fiziksel piyasa da, güneş ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü endüstriyel taleple desteklenen gümüş fiyatlarını destekledi. Gümüş Enstitüsü, 2025'te beşinci yıl üst üste küresel arz açığı öngörüyor.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 48.89 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47.69 dolar, en yüksek de 49.13 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.04 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 65.77 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64.65 lira, en yüksek de 66.09 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 65.99 liradan alıcı buluyor.

