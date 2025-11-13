Gümüş tarihi yüksek seviyesinde, altınla makas açıldı

Gümüş, ons başına yüzde 1'den fazla artışla 54 doların üzerine çıkarak geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru ilerledi ve yatırımcıların küresel belirsizliklere karşı değerli metallerle korunma arayışına girmesiyle bu haftanın kazanımlarını yaklaşık yüzde 12'ye çıkardı.

Zayıflayan ABD işgücü piyasasına dair işaretlerin ardından Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentileri de metali daha da destekledi. Hindistan'da düğün sezonunun başlaması ve ABD'nin gümüşe olası gümrük vergileri korkusuyla arz endişeleri de bu duruma katkıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta ABD İçişleri Bakanlığı, ekonomi ve ulusal güvenlik açısından önemlerini vurgulamak amacıyla gümüş, bakır ve metalurjik kömürü "kritik mineraller" listesine ekledi. Bu tanımlama, daha önce bu yılın başlarında bakıra uygulanan olası 232'nci Madde soruşturmaları ve ticaret kısıtlamaları için temel oluşturuyor.

Böylece gümüş ve altın arasındaki artış makası açılmış oldu.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 53,29 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 52,89 dolar, en yüksek de 54,32 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 54,01 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 72,47 liradan başladı. Gün içinde en düşük 71,93 lira, en yüksek de 73,86 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,44 liradan alıcı buluyor. Gümüş tarihi yüksek seviyesine ulaşmış oldu.