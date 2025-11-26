Gümüş tırmanışa devam ediyor

Gümüş,ons başına 52 dolara doğru yükselerek, ABD'deki zayıf ekonomik verilerin Aralık ayında Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle neredeyse iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD perakende satışları Eylül ayında beklenenden daha az artarken, tüketici güveni Kasım ayında düştü ve aylarca süren güçlü talebin ardından tüketici harcamalarının azaldığına işaret etti.

İşgücü piyasası sinyalleri de zayıfladı; ADP, özel sektör işverenlerinin 8 Kasım'a kadar olan dört haftada haftada ortalama 13 bin 500 kişiyi işten çıkardığını bildirdi; bu, önceki dönemlere göre önemli bir bozulma.

Piyasalar şu anda gelecek ay Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını yaklaşık yüzde 84 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yüzde 50'ydi. Raporlar ayrıca, daha önce faiz oranlarının mevcut seviyelerden daha düşük olması gerektiğini savunan Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in bir sonraki Fed başkanlığı için en önde gelen aday olarak değerlendirildiğini belirtti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 51,43 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 51,30 dolar, en yüksek de 52,07 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,98 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 70,14 liradan başladı. Gün içinde en düşük 69,97 lira, en yüksek de 71 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 70,82 liradan alıcı buluyor.