Gümüş tüm zamanların zirvesinde

Gümüş fiyatları, 1980 yılında küresel piyasayı ele geçirme girişimi sırasında ulaşılan zirveyi geride bırakarak ons ​​başına 52,50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Londra'da spot fiyatlar, Ocak 1980'de Chicago Ticaret Borsası tarafından denetlenen ve artık geçerliliğini yitirmiş bir kontratta belirlenen zirveyi aşarak yüzde 0,4'e varan bir artışla ons başına 52,5868 dolara yükseldi. Gümüş, 1970'ler ve 1980'lerdeki emtia fiyat artışlarının ardından rekor seviyelere ulaşamamış az sayıdaki piyasadan biriydi.



Gümüş, 1993'ten bu yana günlük spot verilerde rekor seviyelere ulaşmış ve Londra Külçe Altın Piyasası Birliği tarafından yayınlanan günlük açık artırma fiyat verilerinde 1980 rekorunu aşmıştır. Bloomberg, söz konusu dönemde Londra piyasası için günlük fiyat verilerini elde edememiştir.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 52.57 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 52.22 dolar, en yüksek de 53.75 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 53.20 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 70.57 liradan başladı. Gün içinde en düşük 70.11 lira, en yüksek de 72.06 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 71.39 liradan alıcı buluyor.