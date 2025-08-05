Gümüş tutunmaya çalışıyor

Gümüş, ons başına 37,4 dolar civarında seyrederek son iki seanstaki kazanımlarını korudu. Fed'in ılımlı beklentileri kıymetli metalleri desteklemeye devam etti. Bu yükseliş, Eylül ayında faiz indirimi için piyasa bahislerini güçlendiren beklenenden zayıf bir ABD istihdam raporunun ardından gerçekleşti.



Yatırımcılar şu anda yıl sonuna kadar 60 baz puanın üzerinde bir gevşeme fiyatlıyor.



Yatırımcılar, ABD görünümüne dair daha fazla bilgi edinmek için Haziran ayı ticaret rakamları ve ISM PMI da dahil olmak üzere yaklaşan ekonomik verileri yakından takip ediyor.



Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump, Rus petrolü alımlarına devam etmesi nedeniyle Hindistan'a sert bir şekilde daha yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit ederken, AB, müzakereler için daha fazla zaman tanımak amacıyla ABD'ye karşı misilleme niteliğindeki gümrük vergilerini altı ay ertelemeyi tercih etti.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 37.42 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 37.36 dolar, en yüksek de 37.49 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 37.39 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 48.78 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48.71 lira, en yüksek de 48.88 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48.74 liradan alıcı buluyor.