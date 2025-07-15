Gümüş veriler öncesinde güçleniyor

Gümüş fiyatları ons başına 38.38 doların üzerine çıktı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz oranı yolunu şekillendirebilecek önemli ABD enflasyon verilerinin öncesinde pozisyon almalarıyla önceki seanstaki kayıplarından toparlandı.



Fed Başkanı Jerome Powell, gümrük vergileri baskıları nedeniyle enflasyonun bu yaz muhtemelen yükseleceğinin sinyalini verdi; bu görünüm, merkez bankasının faiz indirimlerini bu yılın sonlarına ertelemesine neden oldu.



Ancak, Başkan Donald Trump'ın faiz oranlarının yüzde 1 veya daha altına düşürülmesi gerektiğini savunarak Powell'a yönelik eleştirilerini yinelemesiyle Fed'in bağımsızlığı konusundaki sorular devam ediyor.



Ticaret cephesinde Trump, Avrupa Birliği ve diğer kilit ortaklarla gümrük vergisi müzakerelerini yeniden başlatma isteğini dile getirdi. Yine de, Ukrayna ile 50 gün içinde bir barış anlaşmasına varılmazsa Rusya'ya yüzde 100 ikincil gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam etti.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 38.11 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 37.92 dolar, en yüksek de 38.38 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 38.26 dolardan işlem görüyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gümüşün gramı güne 49.13 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48.90 lira, en yüksek de 49.48 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.31 liradan alıcı buluyor.