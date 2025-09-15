Gümüş yatay seyrediyor

Gümüş, yatırımcıların bu hafta beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimine hazırlanmasıyla ons başına 42 doların üzerinde işlem görerek 14 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.



Piyasalar, ABD verilerinin soğuyan işgücü piyasası ve düşük enflasyona işaret etmesinin ardından Çarşamba günü 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık yüzde 96, daha büyük bir yarım puanlık hareket olasılığının ise yaklaşık yüzde 4 olduğunu fiyatlıyor.



Kanada ve Çin merkez bankalarının da bu hafta politikalarını gevşetmesi beklenirken, Japonya ve İngiltere'deki merkez bankalarının ise aynı şekilde kalması bekleniyor.



Jeopolitik cephede, ABD ve Çinli yetkililer Pazar günü Madrid'de ulusal güvenlik, ticaret ve ekonomik konuları ele alan görüşmelere başladılar. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik cihazlardan gelen endüstriyel talep de fiziksel gümüş piyasasını sıkı tuttu ve arz kısıtlamaları fiyatları desteklemeye devam etti.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 42.21 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 42.01 dolar, en yüksek de 42.31 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 42.16 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 56.31 liradan başladı. Gün içinde en düşük 56.04 lira, en yüksek de 56.44 liradan işlem gördü. Şu sıralar 56.23 liradan alıcı buluyor.